هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول رفيع: تعليق بايدن شحن الأسلحة قد يغير خططنا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن “مسؤول رفيع المستوى” قوله، إن تعليق الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل “سيضر بالخطط العملياتية في الحرب”.

وأضاف المسؤول أن تعليق شحنات الأسلحة قد يضطر إسرائيل إلى إدارة “اقتصاد التسلح”.

ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية أن تعليق الولايات المتحدة تزويد سلاحي الجو والمدفعية بالذخائر لن يؤثر على القتال في قطاع غزة غير أنه قد يمس باستعدادات الجيش في جبهات أخرى إذا ما اندلعت حروب فيها.

كما نقلت عن “مصادر في الدوائر الأمنية في إسرائيل” خشيتها من تدهور العلاقات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن، وأن يستغل الأعداء هذه الأزمة لنزع الشرعية عن الحملة العسكرية في قطاع غزة”.

من جهتها نقلت صحيفة “هآرتس” عن “ضابط رفيع” أنه “حينما يحذر الأمريكيون فينبغي الإصغاء إليهم، يخطئ من يعتقد أنهم يطلقون التهديدات ليس إلا”، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن القنابل التي زودت بها بلاده إسرائيل استُخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وحذر بايدن من أن الولايات المتّحدة ستتوقّف عن تسليم حليفتها إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، ولا سيّما أنواع محدّدة من القنابل والقذائف المدفعية، إذا شنّت قوات الاحتلال هجومًا بريًّا واسع النطاق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الأربعاء، إن قرار الرئيس بايدن تعليق شحنة ذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل، يأتي في سياق معارضة واشنطن خطط إسرائيل شن هجوم في رفح دون ضمانات جديدة لحماية المدنيين.