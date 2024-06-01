الحوثيون يطلقون صواريخ مضادة للسفن ومسيّرات وواشنطن تعلن اعتراض 4 منها

أعلن الجيش الأمريكي أن الحوثيين أطلقوا، أمس الجمعة، طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن، بعد ضربات أمريكية وبريطانية على مواقع لهم في أجزاء مختلفة من اليمن.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على منصة إكس إنها اعترضت الجمعة 4 طائرات بلا طيار أطلقها الحوثيون، 3 في البحر الأحمر وواحدة في خليج عدن، وإن طائرة خامسة مسيرة تحطمت في البحر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا أيضًا صاروخين بالستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن “من دون التسبب بأي إصابات أو أضرار”.

وأشارت، إلى أن هذه الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية المضادة للسفن تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 31 مايو/ آيار في يوم 31 مايو/آيار، حوالي الساعة 1:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرة بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن بأتجاه البحر الأحمر. تحطمت الطائرة بدون طيار في البحر الأحمر دون الإبلاغ… pic.twitter.com/hhRaTlwyk7 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 1, 2024

استهداف أيزنهاور

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس في بيان تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور في البحر الأحمر بصواريخ مجنحة وباليستية، مشيرة إلى أن الإصابة دقيقة ومباشرة.

وقال البيان نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور في البحر الأحمر، بصواريخ مجنحة وباليستية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

بيان القوات المسلحة بشأن عملية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" رداً على العدوان الأمريكي البريطاني الداعم للعدو الصهيوني الذي تسبب بوقوع 58 شهيدا وجريحا لإثناء شعبنا العزيز والقوات المسلحة عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

pic.twitter.com/MY07zdfpqC — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 31, 2024

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وهي المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.