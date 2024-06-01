بيان قطري مصري أمريكي بشأن صفقة بايدن لإنهاء الحرب على غزة

دعا بيان مشترك صادر عن قطر ومصر والولايات المتحدة “كلا من حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر موقعها وحساباتها على وسائل التواصل، مساء السبت، إن الدول الثلاث “مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين” يدعون “كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس بايدن في 31 مايو/أيار 2024”.

وأضاف البيان “هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم”.

وذكر البيان أن الاتفاق يقدّم “خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة”.

بيان صحفى مشترك صادر عن دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/cEXRlBASN5 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 1, 2024

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله “خطورة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات جهود الوساطة المشتركة الهادفة إلى وقف الحرب في القطاع”.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده أن “الوساطة تعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يضع حدّا للحرب”، كما أعرب عن أمل الوسطاء في أن تتعامل الأطراف بإيجابية مع الأسس الواردة في خطاب الرئيس بايدن “التي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين بمن فيهم النساء وكبار السن والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ودخول المساعدات إلى القطاع”.

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي#قنا #قطر https://t.co/hg71j3obp0 pic.twitter.com/VrsT6Fko44 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 1, 2024

كما ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن بلينكن أجرى اتصالا مع نظيره المصري سامح شكري، بحثا خلاله مقترح الرئيس بايدن “حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود الوساطة التي تضطلع بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن”.

ونقلت الوزارة في بيان تأكيد الوزير شكري “دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض إن إسرائيل اقترحت اتفاقا جديدا “شاملا” لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه لا يمكنه “تفويت” هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق في غزة.