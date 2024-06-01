كشفت مصادر للجزيرة مباشر، عن تلف كميات كبيرة من المساعدات الغذائية العالقة بالجانب المصري من معبر رفح خلال الانتظار الطويل لدخولها إلى غزة، في الوقت الذي تتفاقم فيه المجاعة بالقطاع.

يأتي ذلك في وقت تحذّر فيه منظمات أممية ودولية ومسؤولون في قطاع غزة من تبعات كارثة إنسانية جراء اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء إثر إغلاق الجيش الإسرائيلي لمعابر القطاع منذ 24 يوما.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت في منشور على منصة إكس “لقد تحولت غزة إلى أنقاض، ويتعين على الأسر الفلسطينية أن تعيش في ظروف غير إنسانية مع ندرة المياه والغذاء والإمدادات”.

تغطية صحفية: تلف كميات كبيرة من المساعدات الغذائية المتوقفة على الجانب المصري من معبر رفح خلال الانتظار الطويل لدخولها إلى غزة، في الوقت الذي تتفاقم فيه المجاعة في القطاع pic.twitter.com/ScNH6KsREV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 1, 2024

انخفاض كمية الغذاء

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن كمية الغذاء والمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بمقدار الثلثين، منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في منطقة رفح بجنوب القطاع هذا الشهر.

وقال المكتب الأممي، في تقرير أمس، إن كمية الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة -والتي كانت غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة- تقلصت بصورة أكبر منذ السابع من مايو/أيار الجاري.

There is no safe place in #Gaza: displaced families continue to move to seek shelter from war, but the danger and fear never stop. We need a #CeasefireNow. pic.twitter.com/j17rc5i1qj — UNRWA (@UNRWA) June 1, 2024

وذكر المكتب أنه منذ السابع من مايو حتى يوم الثلاثاء الماضي بلغ متوسط الشاحنات التي تصل إلى غزة 58 شاحنة في اليوم، مقابل متوسط ​​يومي قدره 176 شاحنة مساعدات خلال الفترة من الأول من إبريل/نيسان إلى السادس من مايو، مما يمثل انخفاضا بواقع 67%.

منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح: ❗ قُتل وأُصَيَّبُ العشرات،

❗تم تهجير مليون شخص قسراً،

❗ تضطر المرافق الإنسانية إلى الإغلاق الواحدة تلو الأخرى. للمزيد: https://t.co/5FncN12JbJ pic.twitter.com/YNsD4OezDr — OCHA in Arabic (@UNOCHA_ar) May 31, 2024

تبعات كارثة إنسانية

من جانبه، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الجمعة، من تبعات كارثة إنسانية جراء اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء إثر إغلاق الجيش الإسرائيلي لمعابر القطاع منذ 24 يوما.

وقال المكتب، في بيان “نُحذّر من اشتداد أزمات الغذاء والماء والدواء وتفاقم المجاعة والعطش بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية إدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونُحملهم المسؤولية الكاملة عن كارثة إنسانية وشيكة”.

الحرب في #غزة هي حرب على الأطفال؛ فمعدل الوفيات بين الأطفال هو الأعلى من أي صراع خلال العشرين عامًا الماضية. قالت الدكتورة مارغريت هاريس المتحدثة الرسمية لـ @WHO : "إنه أمر لا يصدق أن العالم يسمح باستمرار هذا الأمر". يجب أن يتوقف الهجوم على أطفال غزة.https://t.co/fSmQFTcFR3 pic.twitter.com/bkBnTA6bu7 — OCHA in Arabic (@UNOCHA_ar) May 29, 2024

إغلاق جميع المعابر والمنافذ

وقال بيان المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال يواصل إغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية إلى غزة منذ 24 يوما، مما يُنذر بتفاقم أزمات الغذاء والماء والدواء، وهو ما يعزز فرص وقوع مجاعة حقيقية في قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بأن مضي 24 يوما على احتلال معبر رفح البري من قبل جيش الاحتلال وإغلاق معبر كرم أبو سالم، أديا إلى وقوع أزمات إنسانية مركّبة بمنع 22 ألف جريح ومريض من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التموينية إلى القطاع.

Gaza has been reduced to rubble, & Palestinian families have to survive in inhumane conditions with scarce water, food & supplies.@UNRWA continues to provide flour to people even in the most dire and unimaginable circumstances – but the siege on #Gaza needs to end immediately. pic.twitter.com/hXfjVJi7yx — UNRWA (@UNRWA) June 1, 2024

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليوني نازح في القطاع يعيشون على المساعدات بشكل أساسي، في ظل فقدان ربع مليون رب أسرة لأعمالهم ووظائفهم بسبب الحرب الإسرائيلية؛ مما أدى إلى انعدام السيولة النقدية وعمّق المجاعة بشكل واضح.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الوقود وغاز الطهي والدواء ضمن سياسة الضغط على المدنيين والأطفال والنساء، وهي جريمة ضد الإنسانية أدت إلى توقف أكثر من 98% من مخابز قطاع غزة عن العمل بسبب انعدام غاز الطهي.