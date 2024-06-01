“ثورة من أجل رفح”.. طلاب جامعة كولومبيا يبدؤون اعتصاما جديدا دعما لغزة (فيديو)
طلاب وخريجون نصبوا مخيما جديدا بمقر الجامعة في نيويورك
نصبت مجموعة من طلاب وخريجي جامعة كولومبيا، مخيما جديدا للاعتصام في الجامعة بمدينة نيويورك، احتجاجًا على تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأطلقوا عليه اسم “ثورة من أجل رفح”.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو للاعتصام الجديد، وسط مضايقات من بعض عناصر الأمن للمعتصمين ومحاولة الاحتكاك بهم، في حين هتف الطلاب: “الحرية لفلسطين”.
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A drone was just flying low over the encampment. About half the tents of this encampment were cleared. Member of Public Safety could be seen shouting at protestors about their encampment. Here’s a shot of empty tents getting cleared out. pic.twitter.com/N5X5IVg8CH
— Najib | نجيب (@Jib821) June 1, 2024
وفي 18 إبريل/نيسان بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت الاحتجاجات إلى جامعات أخرى، وامتدت إلى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، فشهدت جامعات فيها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأمريكية، ومطالبات بوقف حرب غزة ومقاطعة شركات تزود إسرائيل بالأسلحة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.
More about the latest encampment at Columbia University:https://t.co/SCYvdwElxs
— Najib | نجيب (@Jib821) May 31, 2024