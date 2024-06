“ثورة من أجل رفح”.. طلاب جامعة كولومبيا يبدؤون اعتصاما جديدا دعما لغزة (فيديو)

نصبت مجموعة من طلاب وخريجي جامعة كولومبيا، مخيما جديدا للاعتصام في الجامعة بمدينة نيويورك، احتجاجًا على تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأطلقوا عليه اسم “ثورة من أجل رفح”.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو للاعتصام الجديد، وسط مضايقات من بعض عناصر الأمن للمعتصمين ومحاولة الاحتكاك بهم، في حين هتف الطلاب: “الحرية لفلسطين”.

A drone was just flying low over the encampment. About half the tents of this encampment were cleared. Member of Public Safety could be seen shouting at protestors about their encampment. Here’s a shot of empty tents getting cleared out. pic.twitter.com/N5X5IVg8CH

— Najib | نجيب (@Jib821) June 1, 2024