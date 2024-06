جامعات بلجيكية تقطع العلاقات مع نظيراتها الإسرائيلية إثر الحراك الطلابي الداعم لغزة

تعتزم جامعة “خنت” البلجيكية إنهاء تعاونها مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأعلن ريك فان دي فالي، رئيس الجامعة، أمس الجمعة، أن لجنة من الجامعة توصلت إلى القرار بعد فحص العلاقات مع 4 جامعات ومؤسسة بحثية واحدة في إسرائيل.

وقطعت الجامعة بالفعل علاقاتها مع 3 مؤسسات إسرائيلية أخرى وسط احتجاجات مستمرة منذ أسبوعين.

ويجري التدقيق في التعاون المستمر مع الشركات الإسرائيلية وغيرها من الشركاء غير الأكاديميين، وإذا تبين أن لهم صلات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، فإن التعاون سينتهي.

ويحتل الطلاب المؤيدون للفلسطينيين أجزاء من الجامعة في مدينة خنت الفلمنكية منذ أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أنهم ظلوا في الموقع حتى بعد إعلان أمس، وأعربوا عن غضبهم من عدم قطع جميع العلاقات مع الشركات الإسرائيلية.

Students at Belgium’s Ghent University are occupying a campus building to demand that the university cut all ties with Israeli institutions.

After Israeli troops occupied the Rafah border crossing today, students decided to extend their 3-day encampment until demands are met. pic.twitter.com/N51VshoF9x

— Arwa Ibrahim (@arwaib) May 7, 2024