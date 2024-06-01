“جثته في قبضتنا”.. القسام تنشر تفاصيل كمين جباليا وصورة جندي قُتل في الكمين (فيديو)

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل كمين جباليا المُركَّب قبل أسبوع، الذي استدرجت خلاله قوة من جيش الاحتلال إلى داخل نفق، مما أسفر عن قتل وإصابة وأسر أفرادها.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته كتائب القسام مساء السبت، صورة لوجه جندي إسرائيلي قُتل في الكمين.

وتساءلت كتائب القسام في الفيديو عن سبب كذب قيادة الاحتلال على الجمهور الإسرائيلي، وقالت “أهو من المرتزقة الذين لا تعلنون عنهم منذ 7 أكتوبر؟ أم أن عنصريتكم حاضرة حتى في التفريق بين قتلاكم؟!”.

وكشف فيديو القسام تفاصيل عن الكمين المُركَّب، واستدراج جنود الاحتلال إلى داخل النفق بعد تفخيخه، ثم الاشتباك معهم من المسافة صفر واستهدافهم بالعبوات المتفجرة.

كما عرض الفيديو صورا للأسلحة والعتاد العسكري الذي استولى عليه مقاتلو القسام بعد العملية.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قبل أسبوع، أسر جنود من قوات الاحتلال خلال كمين مُركَّب في مخيم جباليا بعد استدراجهم إلى أحد الأنفاق.

وقال أبو عبيدة في كلمة صوتية إن الكمين أسفر عن مقتل وإصابة وأسر أفراد القوة.

وهذه أول عملية أسر لجنود إسرائيليين تعلن فصائل المقاومة تنفيذها منذ بدء جيش الاحتلال توغله البري في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشرت كتائب القسام، بعد كلمة أبو عبيدة، مقطعا مصورا يُظهر ما بدت أنها جثة جندي إسرائيلي يُسحَب داخل نفق.

وعقب نشر المقطع، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم جيش الاحتلال أنه “لا وجود لأي واقعة اختُطف خلالها جندي إسرائيلي”.