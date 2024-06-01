حزب الله يسقط مسيّرة “هرمز 900” إسرائيلية وأضرار جسيمة في الجليل إثر ضربة ثقيلة من لبنان (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة بدون طيار (مسيّرة) أسقطت بصاروخ أرض جو فوق الأراضي اللبنانية اليوم السبت، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن اعتراض الطائرة.

وقال حزب الله في بيان إنه أسقط طائرة بدون طيار من طراز “هرمز 900” تضامنًا مع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا مستمرة منذ ثمانية أشهر على القطاع المحاصَر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان ظهر اليوم السبت، إسقاط إحدى طائراته المسيرة داخل لبنان وقال إنه يحقق في الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت وحصلت عليه الجزيرة مباشر، سقوط طائرة مسيّرة بحجم مماثل للطائرة “هرمز” وهي مشتعلة وتدور نحو الأرض، في أجواء بلدة القصيبة قضاء النبطية جنوبي لبنان.

أضرار جسيمة في كريات شمونة

كما كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت، أن أضرارا لحقت بمركز تجاري في كريات شمونة في الجليل (شمال) جراء سقوط صاروخ ثقيل أُطلق من لبنان.

وقالت هيئة البث “سقطت ظهر اليوم قذيفة صاروخية ثقيلة بالقرب من مجمع تجاري في كريات شمونة، ولم تقع اصابات بالأرواح، إلا أن أضرارًا لحقت بالمجمع، كما أعلن عن إصابة مبنى عسكري من جراء إحدى القذائف صباح اليوم”.

وذكرت الهيئة الرسمية، أن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل والجليل الغربي منذ ساعات الصباح مرات عديدة، ونقلت عن وسائل إعلام أخرى بأن مناطق جديدة دخلت في دائرة الإنذار في الشمال حيث تُسمع للمرة الأولى منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول صفارات الإنذار فيها.

وذكرت هيئة البث أن صاروخا ثقيلا أدى إلى إلحاق أضرار بمركز تجاري في كريات شمونة، وقالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف جنوب لبنان، ردا على ذلك، حسبما قالت.

رصد صاروخين

من جانبها، قالت بلدية كريات شمونة في بيان نشرته على تلغرام “بعد دوي صفارات الإنذار تم رصد سقوط صاروخين في المدينة، ولحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات والمركبات”.

وقالت البلدية، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، في حين بثت صفحات إخبارية إسرائيلية على تلغرام مقاطع فيديو قالت إنها لسقوط صاروخ في معسكر جيبور بكريات شمونة.

وبثت صفحات إخبارية إسرائيلية فيديوهات قالت إنها لسقوط صاروخ في معسكر “جيبور” بكريات شمونة، وأظهر الفيديو دمارا كبيرا داخل المعسكر، وهو مقر الفرقة 769 المسؤولة عن تأمين الحدود في القطاع الشرقي من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

“استهداف بصواريخ بركان الثقيلة”

من جانبه، أعلن حزب الله اليوم السبت، استهداف ثكنة كريات شمونة مقابل الحدود اللبنانية ما ‏أدى إلى اندلاع النيران في جزء منها.‏

وأوضح في بيان، أن مقاتليه، استهدفوا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة ما ‏أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه.

وأضاف أن هذا الهجوم جاء “ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء الذي طال بلدة ‏عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب الله في 8 مناطق بجنوب لبنان، وقال “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي على مصالح مهمة لحزب الله في منطقة عين قانا وفي قريتي حميلة وعدلون”.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي حسب البيان، مواقع استطلاع جنوبي لبنان، واستهدفت طائراته الحربية الليلة الماضية المنصة الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل، حسب البيان.

ومنذ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر الخط الأزرق الفاصل.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة، في وقت تواصل فيه إسرائيل الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا.