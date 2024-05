شاهد: عشرات الجثث ودمار واسع بعد انسحاب الاحتلال من جباليا

انتشلت فرق الإسعاف والدفاع المدني، جثامين عشرات الشهداء، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة بأن الطواقم الطبية انتشلت أكثر من 70 شهيدًا من مخيم جباليا عقب انسحاب جيش الاحتلال بعد عملية استمرت 20 يومًا، بينهم 20 طفلًا.

وقال إن الطواقم الطبية ما زالت تبحث تحت الأنقاض عن الشهداء والمفقودين بين ركام المنازل ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، التي لم تسلم من القصف والتدمير.

وأضاف أن جُلّ الشهداء الذين تم انتشالهم بعد انسحاب قوات الاحتلال من جباليا هم من النساء والأطفال، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية انتشلت 30 شهيدًا فقط من عائلة عسلية، 22 منهم أطفال ونساء.

وتابع: “قوات الاحتلال دمرت معظم منازل مخيم جباليا بشكل كلي، كما دمرت البنى التحتية والسوق المركزي بشكل كامل في المخيم، كما دمرت كافة مولدات الكهرباء في مستشفى كمال عدوان والطابق الخامس من مستشفى العودة”.

وتكشفت بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وحجم الدمار والتخريب المهول الذي ألحقته بمنازل المواطنين، والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة، بعد تراجع آليات الاحتلال من بلدة جباليا ومخيمها، وبلدة بيت لاهيا المجاورة شمالًا.

ووصف بصل مخيم جباليا بالمنطقة المنكوبة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال استخدم خلال اجتياحه لمخيم جباليا سياسة الأرض المحروقة، ودمّر مربعات سكنية ما تسبب بتهجير 200 ألف فلسطيني.

وذكر مدير المكتب سلامة معروف في بيان، أن “الفيديوهات” والصور التي خرجت من مخيم جباليا بعد انسحاب جيش الاحتلال منه، تظهر بشاعة الفظائع والجرائم التي ارتكبها في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا، وحجم الدمار والتخريب الذي ألحقه بمنازل المواطنين والمنشآت الخدماتية والمرافق العامة.

ولفت إلى أن قبور الأموات لم تسلم حيث قامت آليات الاحتلال بتجريف المقابر.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال إنهاء عمليته العسكرية في جباليا، التي استمرت 20 يومًا وقُتل خلالها 10 جنود.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها تلقت تقارير مروعة عن تدمير قوات إسرائيلية لمكاتبها وجرفها في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وأضافت في بيان أن نازحين، بينهم أطفال كانوا يحتمون بمدارسنا في جباليا، قتلوا وجرحوا على يد الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أضرم النار في خيام أشخاص لجأوا إلى مدارسنا.

Reports of @UNRWA offices destroyed by air strikes & bulldozed by IDF troops.

More than 170 UNRWA premises have been damaged or destroyed across #GazaStrip – our facilities are #NotATarget

These attacks must stop & the world must act to hold perpetrators accountable. 2/2 pic.twitter.com/npNKpaDkIM

— UNRWA (@UNRWA) May 31, 2024