عقوبات غربية جديدة على إيران وطهران تحتفظ بحق الرد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على 4 كيانات مرتبطة ببرنامج المسيّرات الإيرانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 4 كيانات مرتبطة بشركة ريان روشد أفزار، التي اشترت أجزاء مهمة من برنامج المسيّرات الإيرانية.

كما استهدف المكتب المدير التنفيذي لشركة صناعات الطيران الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع.

وفي يوليو/تموز 2017، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة “آر آر إي” والشركات التابعة لها، على خلفية أنشطتها المتعلقة بالجيش الإيراني، وفق البيان.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن العقوبات تعزز التزام واشنطن بتعطيل إنتاج إيران وانتشار المسيّرات الفتّاكة، التي لا تزال روسيا تستخدمها ضد أوكرانيا، كما يستخدمها وكلاء إيران ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، بسبب الدعم العسكري لروسيا ولمجموعات مسلحة بالشرق الأوسط.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الدفعة الجديدة من العقوبات المفروضة على كيانات وشخصيات إيرانية، جاءت بسبب تورطها في تزويد روسيا بالطائرات المسيّرة، والمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر بالصواريخ أو المسيّرات.

البيان أضاف أن قائمة العقوبات تتضمن كيانات وشخصيات إيرانية تنشط في تصنيع وتوريد وبيع قطع الغيار الخاصة بالطائرات المسيّرة، منها مؤسسة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران، والقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، ووزير الدفاع محمد رضا أشتياني.

وأوضح البيان الأوروبي أن العقوبات تنص على تجميد ممتلكات المدرجين ضمن القائمة، وحظر تمويلهم، وأنه إلى جانب ذلك تم فرض حظر السفر على وزير الدفاع الإيراني.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب ما يقول إنه انتهاكات لحقوق الإنسان، والأنشطة النووية التوسعية والدعم العسكري لروسيا.

العقوبات الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011، تمتد حتى 13 إبريل/نيسان 2025 وتشمل 227 شخصية و42 كيانا في إيران.

New EU sanctions against Iran target those responsible for transferring :

🚫 drones to Russia in support of its war of aggression against Ukraine

🚫 drones or missiles to armed groups and entities undermining peace and security in the Middle East and the Red Sea region

⤵️

— EU Council (@EUCouncil) May 31, 2024