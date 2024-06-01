“كم طفلا قتلت اليوم؟”.. متظاهرون يفاجئون المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمام منزله (شاهد)
هتفوا بصوت واحد
تفاجأ ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بعدد من المتظاهرين يهتفون أمام منزله ويتهمونه بدعم قتل الأطفال في قطاع غزة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل، المتظاهرين وهم يهتفون بصوت واحد مخاطبين متحدث الخارجية قائلين”ميلر.. كم طفلا قتلت اليوم؟”.
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ورغم التقارير التي تشير إلى حالة الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بشأن طريقة إدارة الحرب والموقف من غزو رفح، مع استمرار تلويح المسؤولين الأمريكيين بأن عملية عسكرية في هناك دون موافقة أمريكية قد تؤدي إلى تغيير في سياسة واشنطن تجاه الحرب، فإن الدعم العسكري الأمريكي وكذلك الدبلوماسي بدا أنه لم يتأثر.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب، بدعم أمريكي، متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.