نيويورك.. اقتحام متحف بروكلين دعما لغزة والشرطة تعتقل عشرات المتظاهرين (فيديو)
كان مئات المتظاهرين يسيرون في بروكلين فاندفع بعضهم نحو المدخل
امتدت الاحتجاجات الرافضة للحرب على غزة، إلى متحف بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، وعلق المتظاهرون لافتة فوق مدخله الرئيسي وسيطروا على جزء كبير من الردهة؛ مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشرطة.
واعتقلت الشرطة الأمريكية عشرات المتظاهرين بعدما اقتحموا متحف بروكلين للمطالبة بوقف الحرب على غزة. وكان متحدث باسم شرطة نيويورك قد قال إنه لن يكون لدى المسؤولين أي إحصاء دقيق قبل ساعات.
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وقالت إدارة المتحف الفني إنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد لذلك بساعة بسبب الاضطرابات. ووقعت مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل المبنى وخارجه.
“أوقفوا الإبادة الجماعية”
وكان مئات المتظاهرين يسيرون في بروكلين فاندفع بعضهم نحو المدخل. منع حراس الأمن العديد منهم من الدخول لكن بعضهم نجح في ذلك.
وقد علق المتظاهرون لافتة على الواجهة الكلاسيكية الجديدة كُتب عليها “فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية”.
SRG captain Christopher Carlsen punching pro-Palestine protesters outside the Brooklyn museum. One person was carried into the arrest van with a bloodied face.
Again, people were chanting on the sidewalk in front of the museum when arrests began. pic.twitter.com/MCxrxPRrF2
— Isabelle (@isabelle_leyva) May 31, 2024
وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وتقام أغلب هذه المظاهرات في الجامعات.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 36280 شخصا استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب على القطاع.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص يواجهون مستويات “كارثية” من الجوع مع تفشي المجاعة في أجزاء من القطاع.
More video of Nerdeen’s arrest shows an NYPD cop launch at someone because he flipped off the cop (1A-protected), then that same cop grabbing her *as her hands are up* and *filming* and arresting her as she’s just trying to put her hijab back on. pic.twitter.com/hQxfIBzNK2
— Talia Jane ❤️🔥 (@taliaotg) May 31, 2024