نيويورك.. اقتحام متحف بروكلين دعما لغزة والشرطة تعتقل عشرات المتظاهرين (فيديو)

امتدت الاحتجاجات الرافضة للحرب على غزة، إلى متحف بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، وعلق المتظاهرون لافتة فوق مدخله الرئيسي وسيطروا على جزء كبير من الردهة؛ مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشرطة.

واعتقلت الشرطة الأمريكية عشرات المتظاهرين بعدما اقتحموا متحف بروكلين للمطالبة بوقف الحرب على غزة. وكان متحدث باسم شرطة نيويورك قد قال إنه لن يكون لدى المسؤولين أي إحصاء دقيق قبل ساعات.

وقالت إدارة المتحف الفني إنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد لذلك بساعة بسبب الاضطرابات. ووقعت مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل المبنى وخارجه.

وكان مئات المتظاهرين يسيرون في بروكلين فاندفع بعضهم نحو المدخل. منع حراس الأمن العديد منهم من الدخول لكن بعضهم نجح في ذلك.

وقد علق المتظاهرون لافتة على الواجهة الكلاسيكية الجديدة كُتب عليها “فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية”.

SRG captain Christopher Carlsen punching pro-Palestine protesters outside the Brooklyn museum. One person was carried into the arrest van with a bloodied face.

Again, people were chanting on the sidewalk in front of the museum when arrests began. pic.twitter.com/MCxrxPRrF2

— Isabelle (@isabelle_leyva) May 31, 2024