هذه أبرز بنود مقترح إنهاء الحرب المعلَن من بايدن وواشنطن تدعو إلى الضغط على حماس لقبوله

عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإنهاء الحرب في غزة، وقال إن إسرائيل عرضت “خريطة طريق” جديدة، وطالب حركة حماس بقبولها لأنّ “الوقت لانتهاء هذه الحرب قد حان”.

وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض “إليكم ما يتضمنه الاقتراح: وقف كامل وتام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنّون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين”.

وفيما يأتي أبرز بنود “المقترح الشامل” المؤلف من ثلاث مراحل، بحسب ما ذكر الرئيس الأمريكي الذي شدد على أنه “حان وقت انتهاء هذه الحرب” المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول:

أوضح بايدن أنّ المرحلة الأولى التي تستمرّ ستّة أسابيع تتضمّن “وقفا كاملا وتاما لإطلاق النار، انسحاب القوّات الإسرائيليّة من كلّ المناطق المأهولة بالسكّان في غزّة، والإفراج عن عدد من الأسرى بمن فيهم النساء والمسنّون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيّين”.

وسيكون من ضمن المفرج عنهم في هذه المرحلة من قبل حركة حماس، أسرى أمريكيون في القطاع أكد بايدن رغبة واشنطن في عودتهم.

وسيسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في مختلف أنحاء القطاع بما في ذلك المناطق الشمالية التي تعرضت لأكبر قدر من الدمار جراء القصف الإسرائيلي والمعارك الضارية.

وتزامنًا مع ذلك، ستتم زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع ورفعها إلى حمولة 600 شاحنة يوميًّا، بينما ستعمل أطراف في المجتمع الدولي على توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية والملاجئ المؤقتة.

وأشار بايدن إلى أنّ الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان خلال تلك الأسابيع الستّة حول وقف دائم للنار، لكنّ الهدنة ستستمرّ إذا ظلت المحادثات جارية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وقطر ومصر ستعمل لضمان ذلك.

وبموجب المرحلة الثانية التي تمتد نحو ستة أسابيع كذلك، سينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله.

وفي المقابل، تقوم حماس بإطلاق سراح “كل الرهائن الأحياء الباقين” بما يشمل الجنود، وهي نقطة كانت موضع خلاف مع حماس في مراحل التفاوض السابقة.

وشدد بايدن على أنه “إذا وفت حماس بالتزاماتها، فإنّ وقف النار الموقّت سيُصبح، وفق العبارة الواردة في الاقتراح الإسرائيلي، وقفًا دائما للأعمال العدائيّة”.

وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة واستقرار للقطاع بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وأكد بايدن أنه سيعاد بناء المنازل والمدارس والمستشفيات.

وشدد بايدن على أنه سيعمل مع الشركاء الإقليميين ليتمّ ذلك بطريقة لا تسمح لحركة حماس بـ”إعادة التسلّح” على حد قوله.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير أن مرحلة إعادة الإعمار ستمتد بين ثلاثة وخمسة أعوام، كما تشمل المرحلة الثالثة إعادة رفات من تبقّى من الأسرى.

واحتُجز خلال الهجوم المباغت لحركة حماس والفصائل الفلسطينية، 252 أسيرا ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 121 من الأسرى محتجزين في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وحذّر بايدن من أنه إذا لم تفِ حماس بالتزاماتها بموجب المقترح المطروح، فإن إسرائيل “يمكنها استئناف العمليات العسكرية”، لكنه شدد على أن القاهرة والدوحة ستعملان على ضمان التزام الحركة الفلسطينية، وستبذل واشنطن الجهد نفسه مع إسرائيل.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال محادثات هاتفيّة مع نظرائه السعودي والأردني والتركي إلى الضغط على حماس لدفعها إلى قبول خريطة الطريق الإسرائيليّة الجديدة.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن أجرى في طريق عودته من اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في براغ اتصالات هاتفيّة مع نُظرائه الثلاثة شدد خلالها على “وجوب أن تقبل حماس بالاتّفاق من دون تأخير”.

وشدّد بلينكن على أن “المقترح يصبّ في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي مصلحة أمن المنطقة على المدى الطويل”.

وفي معرض الردود على الخطة التي أعلنها بايدن، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الجمعة، دعمه خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس الأمريكي، لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

وفي منشور على منصة إكس، قال بوريل “كل دعمنا لخريطة طريق بايدن التي تؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية وانسحاب الجيش الإسرائيلي وبدء جهود إعادة الإعمار”، وشدد على أن الحرب يجب أن تنتهي الآن.

We have witnessed too much suffering & destruction in Gaza. It's time to stop.

I welcome @POTUS Biden’s initiative & encourage all parties to seize this opportunity for a ceasefire, release of all hostages, guaranteed unhindered humanitarian access & ultimately a durable peace…

— António Guterres (@antonioguterres) May 31, 2024