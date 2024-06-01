“هي لحم يابا لحم”.. كلمات مقاوم من القسّام قبل ضرب قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للتحصينات (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وقنص جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت الكتائب في بيان لها عبر تليغرام “استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة (TBG) وقنص جنود العدو في محور التقدم وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

“هي لحم يابا لحم”

وأظهرت أحد المشاهد لحظة تحديد المقاومين لأحد الجنود قبيل استهدافه، وسُمع مقاتل القسّام وهو يقول “هي لحم يابا لحم”، وردد “اللهم مكّنا منهم يارب”. وأظهرت صور أخرى استهداف اثنين آخرين.

وكانت القسام قد قالت في بيان أمس الجمعة “بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدونا عن قنص جنديين صهيونيين وإصابتهما إصابة مباشرة محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر أمس بمقتل اثنين من جنوده في معارك غزة، كما اعترف بإصابة 14 من جنوده بينهم 12 في معارك غزة أول أمس الخميس.

وارتفع العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 644 بينهم 293 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر، كما تشير البيانات إلى إصابة 3657 جنديا منذ بداية الحرب بينهم 1843 بالمعارك البرية في قطاع غزة.