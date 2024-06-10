الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا للحظة الهجوم لاستعادة 4 أسرى من غزة (شاهد)

بث جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعا مصورا، مساء الاثنين، قال إنه لعملية إنقاذ الأسرى في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استعاد 4 منهم كانوا محتجزين لدى حركة حماس في عملية عسكرية أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى.

وأظهر المقطع اقتحام جنود جيش الاحتلال منزلا وسط إطلاق كثيف للنيران، وعثورهم على 3 من الرجال الأسرى داخل إحدى الغرف.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من استعادة 4 أسرى في عملية خاصة بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين.

وحسب بيان الجيش، فإن المحتجزين الأربعة هم: نوعا أرغماني (25 عاما) وألموع مئير (21 عاما) وأندري كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما).

وذكر الجيش أن “المحتجزين الأربعة تم تحريرهم من قِبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتين منفردتين في قلب النصيرات”.

كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مقطعا مصورا يُظهر نقل الأسرى من مخيم النصيرات إلى مروحية كانت تنتظرهم على شاطئ غزة، أقلتهم لاحقا إلى إسرائيل.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 121 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.