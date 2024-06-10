حماس والجهاد يجددان شروطهما لقبول اتفاق مع الاحتلال

أعلن المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن اجتماع جمع رئيس المكتب إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في قطر، لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيان “استقبل هنية وفدا من قيادة حركة الجهاد الإسلامي (برئاسة) زياد النخالة الأمين العام للحركة ونائبه محمد الهندي، وذلك خلال زيارتهم إلى الدوحة”.

وجدَّد الطرفان تأكيدهما ضرورة أن يتضمن أي اتفاق (مع إسرائيل) “وقفا دائما للعدوان، وانسحابا شاملا من القطاع، وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار، وصفقة تبادل جادة”.

وأشار البيان إلى تأكيد الطرفين “وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان والسياسة، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني على المستوى المرحلي والاستراتيجي”.

والسبت، قال هنية في بيان إن حركة حماس “لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن للشعب أولا وقبل كل شيء”.

وعقب حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإعادة إعمار القطاع، دعت قطر ومصر والولايات المتحدة كلا من حماس وإسرائيل إلى إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي أعلنها بايدن.