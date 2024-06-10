شاب يرتدي زيّا عسكريا يشعل النار في “كرفان” بمستوطنة غرب رام الله (شاهد)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحَين فلسطينيَّين اخترقا مزرعة سدي أفرايم، في مستوطنة أفرايم غرب رام الله، وأشعلا النار في مقطورة تستخدم للسكن (كرفان).

وأكد الجيش أنه تم إخماد الحريق ولم تقع إصابات، مشيرًا إلى أنه بدأ البحث عن الفاعلين.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي صورة شاب يردتي بزة عسكرية يشعل النار في شاحنة سكنية في المزرعة المذكورة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أنشأ وحدة عسكرية خاصة لما سمّاه “حماية البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة من احتمال تكرار هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى)”.

وأوضح أنه “تقرر تأسيس الوحدة كجزء من استخلاص الدروس الميدانية الأولية من أحداث 7 أكتوبر، وتوفير استجابة سريعة وفورية للتعامل مع هجمات في منطقة غلاف غزة”.

وتتكون الوحدة، حسب البيان، من “جنود احتياط خريجين من وحدات النخبة، يعيشون في بلدات الغلاف أو في محيطها، وسيكونون في حالة تأهّب للعمل في المنطقة”.