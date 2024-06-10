شاهد: الحوثيون يعلنون ضبط شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية في اليمن

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء الاثنين، أنهم فككوا “شبكة تجسس” بعد 3 أيام من إعلان الأمم المتحدة احتجاز الجماعة 11 من أعضائها في اليمن.

وقال الحوثيون في بيان صادر عن أجهزتهم الأمنية “تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية مزودة بتقنيات وأجهزة تمكنها من العمل السري”.

وأضاف البيان “بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت عناصر الشبكة التجسسية في تنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية”.

وأكد البيان أن “الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة ألقت القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو”.

وأضاف البيان أن هذه الشبكة مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

وأكد البيان أن الشبكة كانت “الذراع الرئيسية لتنفيذ مخططات العدو الأمريكي والإسرائيلي في الجمهورية اليمنية”.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة احتجاز الحوثيين 11 من موظفيها العاملين في اليمن، داعية إلى الإفراج غير المشروط عنهم.

ويأتي إعلان الحوثيين في وقت يستهدفون فيه من حين إلى آخر بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.