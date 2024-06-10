لحظة إسقاط حزب الله مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، سقوط مسيّرة عسكرية تابعة له داخل الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض-جو.

وقال الجيش في بيان “أُطلِق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيّرة لسلاح الجو (الإسرائيلي) عملت في الأجواء اللبنانية، حيث أصيبت المسيّرة وسقطت داخل الأراضي اللبنانية”.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا هو الحادث الخامس من نوعه منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز هيرمز 900، وتُعَد من أكثر الطائرات تقدما في سلاح الجو، ويبلغ ثمنها نحو 10 ملايين دولار.

وقال حزب الله في بيان “أثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، تم رصد مسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلحة ‏بصواريخ، لتنفذ بها اعتداءات على مناطقنا”.

وأضاف “عند وصولها (المسيّرة) إلى دائرة النار، استهدفها مقاتلونا بأسلحة الدفاع ‏الجوي قبل تنفيذ اعتدائها، وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها”.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن أهالي منطقتي إقليم التفاح وجبل الريحان (جنوب) شاهدوا المسيّرة بالعين المجردة، وهي تهوي في أحراج منطقة الريحان والدخان ينبعث خلفها.

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع جيش الاحتلال قصفا يوميا على الحدود، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.