مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار يدعم مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة.. وحماس تعلق

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشروع قرار أمريكيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، وفق اقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 من مايو/أيار الماضي.

ويدعو مشروع القرار كلا من حماس وإسرائيل إلى “التطبيق الكامل لشروطه دون تأخير أو شروط”، وحصل على موافقة 14 صوتا، وامتنعت روسيا عن التصويت.

ويرحب مشروع القرار بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، كما يؤكد أن المقترح قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويدعو الطرفين إلى “تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير أو شروط”، حسب وكالة فرانس برس.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

حماس تعلق

بدورها، رحّبت حركة حماس بما تضمّنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه بشأن “وقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل من غزة، وتبادل الأسرى والإعمار، وعودة النازحين إلى ديارهم، ورفض أي تغيير ديموغرافي أو تقليص لمساحة القطاع، وإدخال المساعدات اللازمة”.

وجددت الحركة في بيان لها استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن تطبيق مبادئ القرار.

وتشدد حماس على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.