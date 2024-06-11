اعتراض مسيّرة في سماء حيفا وإطلاق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى والجولان (شاهد)

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة اقتحمت سماء حيفا صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت بأن صفارات الإنذار دوّت بسماء المدينة مجددا في تمام الساعة العاشرة، وهي المرة الأولى التي تُسمع فيها صفارات الإنذار في حيفا منذ بداية العام الجاري، حسب المصدر ذاته، حيث جرى إطلاق المضادات الجوية في سماء المدينة، لكن الجيش الإسرائيلي عاد ليوضح أن “ما حصل -على ما يبدو- كان إنذارا خاطئا”.

وإلى الشرق من حيفا، أفادت القناة بتسجيل عشرات الإنذارات بإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة “كتسرين”، إلى جانب رصد سقوط صواريخ قرب بلدة “كفار هنسي” في الجليل الأعلى، في حين نفى الجيش وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الرشقة الصاروخية.

وأضاف تقرير القناة 12 أن صفارات الإنذار دوّت في العديد من البلدات الإسرائيلية المأهولة، وأفاد بوقوع حرائق قرب بلدة “حاد نس”، مما أدى إلى إغلاق جزء كبير من الشارع الرئيسي المؤدي إلى البلدة.

وأوضح التقرير أن الهجمات الصاروخية قد طالت هضبة الجولان، حيث أُطلِق نحو 50 صاروخا باتجاه المستوطنات الموجودة في وسط الهضبة.

وذكر التقرير أن هذا التدهور الأمني جاء في أعقاب التقارير التي أفادت بتنفيذ غارات إسرائيلية في أقصى نقطة من الحدود الفلسطينية اللبنانية منذ اندلاع التصعيد الحالي، في منطقة بعلبك على مسافة تبلغ 130 كيلومترا من الحدود.