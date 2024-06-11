“الدفاع الجوي هو الرد”.. زيلينسكي: روسيا دمرت نصف قدرة توليد الكهرباء في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن القصف الروسي الذي استهدف منشآت الطاقة أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء في أوكرانيا إلى النصف منذ الشتاء.

وأشار زيلينسكي خلال زيارته برلين، إلى أنه يرى في تسليم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا “الرد” لوقف روسيا وإنهاء الهجوم.

وقال زيلينسكي “لقد دمرت الضربات الروسية بواسطة الصواريخ والمسيّرات حتى الآن 9 غيغاواتات من طاقة الإنتاج. بلغت ذروة استهلاك الكهرباء في الشتاء الماضي 18 غيغاواتًا. وبذلك تقلص ذلك إلى النصف الآن”.

ووفقًا له، فقد تقلّصت 80% من الإنتاج الحراري وثلث إنتاج الطاقة الكهرومائية جراء الضربات الروسية التي استهدفت في الأشهر الأخيرة العديد من منشآت الطاقة الأوكرانية، بعد أن أدّت موجة قصف في العام الماضي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تستمر ساعات عديدة.

“الدفاع الجوي هو الرد”

كما اتهم زيلينسكي روسيا باستهداف منشآت وأنظمة تخزين الغاز التي تربط أوكرانيا بشبكة كهرباء الاتحاد الأوروبي. وقال “إن إرهاب الصواريخ والقنابل هو الذي يساعد القوات الروسية على التقدم”.

وأضاف “طالما أننا لا نحرم روسيا من إمكانية ترويع أوكرانيا، فلن تكون لدى (فلاديمير) بوتين مصلحة حقيقية في السعي إلى سلام عادل”، مؤكدًا أن “الدفاع الجوي هو الرد”.

تمديد تقنين الكهرباء

والثلاثاء، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية “أوكرينرغو” تمديد تقنين الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بسبب الضربات الروسية.

وقالت الشركة التي تنظم تناوب التقنين الكهربائي “اليوم، تم توسيع التقنين ليشمل سائر أنحاء أوكرانيا بين الساعة 14,00 و23,00 (11,00 حتى 21,00 بتوقيت غرينتش)”.

وكانت فترة التقنين في اليوم السابق أقل بساعتين، وكانت الشركة تأمل أن يقتصر التقنين الثلاثاء على فترة ما بين الساعة 14,00 و19,00.

وأوضحت الشركة أن “الاستهلاك يتزايد” في حين أن “منشآت الطاقة الأوكرانية تعجز عن إنتاج نفس كمية الكهرباء التي سبقت الضربات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها”.

كما أشارت إلى أن واردات الدول الأوروبية ليست كافية لتعويض العجز في المنظومة.

ضمن النقاط العشر

وأمن الطاقة وإصلاح شبكة الكهرباء في أوكرانيا من النقاط العشر التي تتضمنها خطة زيلينسكي للسلام التي ستتم مناقشتها خلال أعمال القمة المزمعة في سويسرا يومي 15 و16 يونيو/حزيران، التي لم تُدع إليها روسيا.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن المنشآت الكهربائية الأوكرانية هي أهداف “عسكرية” مشروعة.