الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال استخدم شاحنة مساعدات لتنفيذ مجزرة النصيرات

نفي إسرائيلي وصدمة أممية من عدد الشهداء في عملية استعادة الأسرى

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إن قوات إسرائيلية استخدمت شاحنة مساعدات للتسلّل إلى مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة خلال عملية استعادة أربعة أسرى إسرائيليين في نهاية الأسبوع.

وحذّر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان من “خطورة استخدام قوات الاحتلال أول أمس السبت لشاحنة مساعدات إنسانية من أجل التسلل إلى مخيم النصيرات”.

وأضاف البيان “قامت قوات الاحتلال بغدر الناس والتنكر بغطاء المساعدات التي يتوق لها المدنيون في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي”.

وشدّد الهلال الأحمر على أن هذا الفعل “يعرض سلامة الطواقم العاملة في مجال الإغاثة للخطر”. وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر نبال فرسخ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن سابقة كهذه تضع عمّال الإغاثة محل تشكيك في المستقبل.

استخدام الاحتلال شاحنة مساعدات انسانية لتنفيذ مجزرة النصيرات يعرض سلامة طواقم الإغاثة للخطر. pic.twitter.com/GnuSYq2zqt — PRCS (@PalestineRCS) June 10, 2024

الاحتلال ينفي

ولدى سؤاله بشأن بيان الهلال الأحمر، نفى جيش الاحتلال مجددًا -للوكالة الفرنسية- ما أورده الهلال الأحمر معتبرًا أنها “شائعات”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 274 وإصابة 698، في عملية النصيرات منددة بوقوع “مجزرة وحشية”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، الاثنين، إن تدفق الضحايا من جراء عملية الإنقاذ “تخطى بشكل كبير القدرات المحدودة للمستشفيات” في المنطقة.

وسبق أن دهم عملاء إسرائيليون متنكرون في زي مسعفين مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة في يناير/كانون الثاني وقتلوا بالرصاص ثلاثة فلسطينيين، قال الجيش إنهم ينتمون إلى “خلية إرهابية تابعة لحماس”.

صدمة أممية

واليوم، أعربت الأمم المتحدة عن “صدمتها الشديدة” إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية الإسرائيلية بالنصيرات.

وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان الأممي جيريمي لورانس للصحافة في جنيف إن “الطريقة التي نفّذت بها العملية في منطقة مماثلة مكتظة بالسكان تثير تساؤلات جدية حول احترام القوات الإسرائيلية مبادئ التمييز والتناسب والحذر وفق ما تنص عليه قوانين الحرب”.

وأضاف “نشعر بصدمة شديدة إزاء عدد القتلى المدنيين في العملية الإسرائيلية نهاية الأسبوع في مخيم النصيرات لتأمين إطلاق سراح أربعة رهائن”.