الولايات المتحدة تعلق بعد تسليم حماس وفصائل المقاومة ردها بشأن مقترح الهدنة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن تدرس رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأوضح كيربي، مساء الثلاثاء، أن واشنطن تلقت “الرد الذي سلمته حماس إلى قطر ومصر”، مضيفا أن من المفيد تلقي رد من حماس.

وأشار إلى أن واشنطن تعكف على دراسة الرد وتقييمه.

وأعلنت قطر ومصر، مساء الثلاثاء، تسلُّمهما ردا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

قطر ومصر تعلنان عن تسلّمهما رداً من "حماس" والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/5WcESONo3K — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 11, 2024

وأكدت الدوحة والقاهرة في بيانين متزامنين أن “جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق”.

وأضافتا أن الوسطاء “سيقومون بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة”.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وأضافت أنه جرى خلال المقابلة “استعراض رد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير للهدنة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود الوساطة المستمرة لإنهاء الحرب على القطاع”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/iNiD3ZjXOF — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 11, 2024

بدورهما، قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيان مشترك إن هنية والنخالة قاما في مقدمة وفد مشترك من الحركتين “بتسليم رد فصائل المقاومة مساء اليوم (الثلاثاء) إلى الإخوة القطريين خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري، كما تم إرسال الرد إلى الإخوة المصريين”.

وأضاف البيان أن الرد “يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة”.

وأبدى الوفد الفلسطيني “جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية”.

وذكرت مصادر للجزيرة أن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن “التعديلات شملت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا”.