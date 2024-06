بريطانيا.. متظاهرون يهاجمون 20 من فروع بنك لاستثماره في شركات تزود إسرائيل بالأسلحة (فيديو)

هاجم ناشطون متضامنون مع غزة، الاثنين، فروعًا متعددة لبنك باركليز، أحد أبرز المصارف في المملكة المتحدة، احتجاجًا على استثماره في شركات تزود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.

واستهدف المحتجون ما يصل إلى 20 فرعا، في كل من بريستول، وإدنبرة، وجلاسكو، وبرايتون، وإكسيتر، وشيفيلد، ونورثامبتون، وبرمنغهام ومدن بريطانية أخرى.

ورشّ المحتجون مباني البنك بالطلاء الأحمر، وحطّموا زجاج النوافذ بحجارة كتبت عليها أسماء فلسطينيين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مصحوبة بعبارة “نحن نحطم باسمه”.

وأعلنت منظمة العمل الفلسطيني، وهي مجموعة احتجاجية تستهدف الشركات والمؤسسات التي لها صلات بإسرائيل، مسؤوليتها عن الهجوم الذي طال البنك، وقالت إنها أقدمت عليه “لمطالبة البنك بسحب استثماراته من تجارة الأسلحة الإسرائيلية والوقود الأحفوري”.

We will cost Barclays more than they gain by investing in genocide pic.twitter.com/kbNKMfdj6F

— Palestine Action (@Pal_action) June 10, 2024