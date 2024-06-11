بينهم قائد سَرية.. مقتل 4 عسكريين من لواء النخبة الإسرائيلي بعملية للقسام في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة عسكريين من لواء غفعاتي (أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال) بينهم قائد سَرية وإصابة 7 آخرين، 5 منهم في حالة خطرة، جراء تفجير منزل مفخخ في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية تحصّنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح.

وقالت القسام في بيان الاثنين “تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون”.

“حادثة خطيرة في رفح”

وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، بمقتل ضابط وثلاثة جنود في تفجير مبنى في رفح “استخدمته حماس كمصيدة”، ونقلت عن الجيش أن القتلى الأربعة من لواء غفعاتي.

وقالت “حادث خطير في رفح، انهيار مبنى محاصر ومقتل 4 من مقاتلي غفعاتي” وذكرت أسماء القتلى وهم: الميجر طال بشيبيلسكي وعمره 24 عامًا من غديرا وهو قائد سرية في وحدة غفعاتي، والرقيب أول إيتان كارلسْبرون 20 عاما من موديعين مكابيم ريعوت، والرقيب ألموغ شالوم 19 عاما من كيبوتس حمادية، والرقيب يائير ليفين 19 عاما من غفعات هرئيل.

הותר לפרסום: רס"ן טל פשבילסקי (שאולוב), סמ"ר איתן קרלסברון, סמל אלמוג שלום וסמל יאיר לוין, לוחמים בסיירת גבעתי, נפלו אתמול בפיצוץ בניין ממולכד ברפיח. יהי זכרם ברוך pic.twitter.com/HcakjzQ6rn — גלצ (@GLZRadio) June 11, 2024

“إصابات خطرة”

وأشارت الهيئة إلى إصابة 7 جنود في الحادث، قالت إن 5 منهم في حالة خطرة، وتم نقل المصابين بطائرة هليكوبتر إلى المستشفيات في مهبط الطوارئ بالقرب من طريق فيلادلفيا السريع في رفح، بحسب ما ذكرت.

وقالت تم نقل اثنين من المصابين إلى إيخيلوف وتم إدخالهما إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة، ووصفت حالة أحدهما بأنها حرجة وحالة الآخر بأنها خطيرة، وتم نقل جريحين آخرين إلى أسوتا أسدود وحالتهما خفيفة إلى متوسطة.

وقالت إنه بسقوط هؤلاء الجنود يرفع العدد المعلن لقتلى الجيش إلى 650 منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

“إلقاء قنبلة داخل المنزل”

وفي شرح للحادث الذي وصفته بأنه خطير، قالت الهيئة أظهر التحقيق الأوّلي للجيش أن القوات قامت بإلقاء قنبلة داخل منزل مشتبه فيه بمنطقة الشابورة برفح في محاولة لتدمير أية أفخاخ محتملة، وبعد ذلك دخلوا المنزل بعدما لم يقع أي انفجار.

وأضاف التحقيق أنه بعدما دخل جنديان المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق، انفجر، مما تسبب في انهياره على الجنود. وقال الجيش إنه إضافة إلى الجنود القتلى، أصيب 7 جنود آخرين، بينهم خمسة في حالة خطرة.