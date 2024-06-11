جيش الاحتلال يعلن اغتيال 4 فلسطينيين في كفر نعمة بالضفة الغربية (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين، استشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وكشفت الوزارة في بيان عن أسماء ثلاثة شهداء، هم “الشهيد محمد رسلان عبدو، الشهيد محمد جابر عبدو، الشهيد رشدي سميح عطايا”، في حين أشارت إلى أن الشهيد الرابع لم تعرف هويته بعد.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت بلاغا عن ثلاث إصابات، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه سيارة قرب قرية كفر نعمة، قبل أن تؤكد وزارة الصحة استشهاد 4 مواطنين.

وتداول مواطنون مقاطع مصورة ترصد لحظة إطلاق النار باتجاه السيارة، كما انتشرت مشاهد لها بعد استهدافها وقبل أن تصل إليها سيارات الإسعاف.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص باتجاه سيارة قرب قرية كفر نعمة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب إطلاق النار باتجاه السيارة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات.

אחרי חילופי אש בין הצדדים: ארבעה מחבלים חוסלו בכפר נעמה בבנימין @Doron_Kadosh pic.twitter.com/jBh0tbhA4K — גלצ (@GLZRadio) June 10, 2024

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله أربعة فلسطينيين في كفر نعمة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال “بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين، مقتل 4 مخربين في كفر نعمة غرب رام الله”.

كما اندلعت اشتباكات في قريتي بلعين وبيتونيا غربي رام الله، وأفادت مصادر أمنية لـ”وفا” بأن المواجهات اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال قرب مبنى بلدية بيتونيا، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أحياء بمدينة نابلس، من بينها منطقة الضاحية وكروم عاشور وشارع فطاير، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه مواطنين في منطقة الضاحية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صعّد الاحتلال من عملياته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 533 فلسطينيا وإصابة نحو 5200، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.