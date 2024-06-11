عمليات مشتركة للمقاومة.. مشاهد استهداف تحشدات إسرائيلية في محور نتساريم (فيديو)
برشقات صاروخية
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11/6/2024-|آخر تحديث: 11/6/202403:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد قالت إنها لقصف “مواقع العدو الصهيوني في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بالاشتراك مع فصائل المقاومة”.
وعرضت السرايا وكتائب المجاهدين صور عمليات استهداف “تحشدات العدو” برشقات صاروخية في محور نتساريم جنوبي غربي مدينة غزة، شمالي القطاع، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى”.
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عمليات مشتركة
وإلى جانب سرايا القدس وكتائب المجاهدين، شاركت في العمليات: قوات عمر قاسم، وكتائب عبد القادر الحسيني، وكتائب الأنصار، وكتائب شهداء الأقصى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حربا على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.
المصدر : الجزيرة مباشر