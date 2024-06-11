قطر ومصر تعلنان تسلُّمهما ردا من حماس والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح الهدنة

أعلنت قطر ومصر، مساء الثلاثاء، تسلُّمهما ردّا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكدت الدوحة والقاهرة في بيانين متزامنين أن “جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق”.

وأضافا أن الوسطاء “سيقومون بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة”.

قطر ومصر تعلنان عن تسلّمهما رداً من "حماس" والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/5WcESONo3K — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 11, 2024

بدورهما، قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيان مشترك إن زعيمَي الحركتين إسماعيل هنية وزياد النخالة قاما في مقدمة وفد مشترك من الحركتين “بتسليم رد فصائل المقاومة مساء اليوم (الثلاثاء) إلى الإخوة القطريين خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري، كما تم إرسال الرد إلى الإخوة المصريين”.

وأضاف البيان أن الرد “يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام، والانسحاب من كامل قطاع غزة”.

وأبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته “للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية”.

وذكرت مصادر للجزيرة أن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي بما يشمل وقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن “التعديلات شملت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا”.