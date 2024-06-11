مالاوي.. مصرع نائب الرئيس ومرافقيه ولقطات من موقع تحطم الطائرة العسكرية (فيديو)

أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، اليوم الثلاثاء، مقتل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين، بتحطم طائرة عسكرية كانت تقلهم. وبث التلفزيون الرسمي لقطات من موقع تحطم الطائرة.

واختفت، أمس الاثنين، الطائرة التي كانت تقل تشيليما (51 عامًا). وكان يُنظر إلى تشيليما على أنه مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال تشاكويرا في خطاب إلى الأمة “أشعر بحزن عميق، ويؤسفني أن أبلغكم جميعا بمأساة مروعة. عثر فريق البحث والإنقاذ على الطائرة بالقرب من تل، وجدوها مدمرة تماما ولم ينجُ أحد”.

وغادرت الطائرة التي كانت تقل تشيليما العاصمة ليلونغوي بلانتاير في الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش أمس، لكنها لم تتمكن من الهبوط في مطار مزوزو في الوقت المقرر بسبب ضعف الرؤية.

وتلقت الطائرة توجيها بالعودة إلى العاصمة لكنها اختفت عن الرادار، ولم يتسنّ لسلطات الطيران الاتصال بها.

وقال تشاكويرا إن جميع الركاب الذين كانوا على متنها قُتلوا عند الاصطدام، وإن الجيش سيعيد أشلاءهم إلى العاصمة.

وأضاف “على الرغم من السجل الحافل للطائرة وخبرة الطاقم حدث خطأ فظيع في تلك الطائرة في أثناء رحلتها إلى ليلونغوي؛ مما أدى إلى تحطمها وتركنا جميعا ثكالى”.

وأُلقي القبض على تشيليما عام 2022 بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع. وبرأته محكمة الشهر الماضي بعد أن قدم الادعاء إخطارا بحفظ القضية. ونفى تشيليما ارتكاب أي مخالفات.