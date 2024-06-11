6 شهداء في جنين بعد اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال (فيديو)

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخر برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين، ومحاصرتها منزلا قبل أن تقصفه القذائف.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 6 شبان وإصابة آخر برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا لعائلة عابد، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى القرية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال أدت إلى استشهاد 6 شبان.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شهيدا، وتعاملت مع إصابة خطرة جدا بالرصاص الحي في الرأس، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر وصول شهيد وإصابة إلى المستشفى، في حين وصلت إصابة أخرى في الرأس إلى مستشفى ابن سينا، ووُصفت بالحرجة.

وأشار بكر إلى أن الشهداء هم محمد هزاع مرعي من بلدة كفر دان، وأحمد محمد سمودي من بلدة اليامون غرب جنين، وهو شقيق الطفل محمود سمودي الذي استشهد في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها حينها، والشهيد الثالث أيمن أبو فضالة من بلدة برقين غرب جنين، والشهيد الرابع صقر عارف عابد، والشهيد الخامس مصطفى علام مرعي، والشهيد السادس أحمد محمد أبو عبيد.

وأظهر مقطع مصور -حصلت عليه الجزيرة مباشر- لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الشاب سمودي، وهو مصاب وملقى على الأرض يستنجد لإسعافه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال قصفت المنزل الذي حاصرته بقذيفتي “إنيرجا”، وطالبت عبر مكبرات الصوت شابا بتسليم نفسه، وسط تحليق مكثف لطائرتَي أباتشي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار باتجاهها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصورة لتعزيزات عسكرية إسرائيلية قبل وصولها إلى القرية، إلى جانب مقاطع أخرى سُمع فيها أصوات إطلاق نار، ويظهر فيها مروحيات إسرائيلية تجوب أجواء البلدة وأصوات انفجارات.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 539 إضافة إلى نحو 5200 مصاب، استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت “سرايا القدس-كتيبة جنين” قد أعلنت في بيان أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة تسللت إلى المنطقة، وأن مجموعات “كفر دان” التابعة لها فجّرت حقل ألغام في آليات الاحتلال داخل القرية.