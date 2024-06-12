الدوحة تدعو لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل وبلينكن يتحدث عن “تعديلات” (فيديو)

أكدت قطر التزامها بجَسر الهوّة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التزام بلاده مع مصر والولايات المتحدة بجسر الهوة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.

ودعا وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الطرفين إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق، قائلًا إن كل يوم نخسره هو خسارة في الأرواح والأبرياء.

من جهته، قال بلينكن إن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار “تضمّن تعديلات عدة منها ما يمكن العمل بموجبها، ومنها ما لا يمكن قبوله”.

وأضاف أن بلاده ستعمل خلال الأيام المقبلة بشكل عاجل مع قطر ومصر لمحاولة التوصل إلى اتفاق، لأن عدم تحقيق ذلك يعني استمرار الحرب.

غزة بعد الحرب

وذكر بلينكن أن واشنطن ستعمل على تقديم مقترحات بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب والأمن وإعادة الإعمار، من أجل تحويل الهدنة إلى وقف دائم للحرب.

وأضاف أن ذلك سيقود إلى منطقة أكثر تكاملًا واستقرارًا.

وقال بلينكن إن أيًا ما سيكون عليه قرار حركة (حماس)، فإنه لا يمكن السماح لها بتقرير مصير المنطقة ومستقبلها.