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السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي لأول مرة في موسم الحج (شاهد)

ذاتي القيادة

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من المقرر استخدام التاكسي الجوي خلال موسم الحج للمرة الأولى (وكالة الأنباء السعودية)
12/6/2024-|آخر تحديث: 13/6/202412:12 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

دشنت السعودية، اليوم الأربعاء، تجربة التاكسي الجوي (الطائر) الذاتي القيادة لأول مرة، الذي من المقرر استخدامه خلال موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التجربة، التي أقيمت في المشاعر المقدسة تضمنت إقلاع “التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي”، واستعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي “في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع”.

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“التاكسي الجوي”

ونقلت الوكالة عن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي صالح الجاسر أن التجربة تأتي ضمن مبادرة لـ”تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدعم استدامة قطاع النقل الحديث” سواء “التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني”.

وقالت الوكالة إن الطائرة تعد “أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني”، كما أنها “إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن”.

 

المصدر : وكالات