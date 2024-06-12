السعودية تدشن تجربة التاكسي الجوي لأول مرة في موسم الحج (شاهد)

دشنت السعودية، اليوم الأربعاء، تجربة التاكسي الجوي (الطائر) الذاتي القيادة لأول مرة، الذي من المقرر استخدامه خلال موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التجربة، التي أقيمت في المشاعر المقدسة تضمنت إقلاع “التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي”، واستعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي “في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع”.

تبنيًا لوسائل النقل الحديثة والمتقدمة..

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser يدشن تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة.#خدمتكم_شرف#يسر_وطمأنينة https://t.co/M2StzzUjql pic.twitter.com/QgQF6BGGSh — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) June 12, 2024

“التاكسي الجوي”

ونقلت الوكالة عن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي صالح الجاسر أن التجربة تأتي ضمن مبادرة لـ”تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدعم استدامة قطاع النقل الحديث” سواء “التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني”.

وقالت الوكالة إن الطائرة تعد “أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني”، كما أنها “إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن”.