سياسة|قطاع غزة

المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يخدع العالم بشأن مساعدات غزة

استشهاد طفل من غزة جراء نقص الغذاء
استشهاد طفل من غزة جراء نقص الغذاء (الأناضول)
12/6/2024-|آخر تحديث: 12/6/202411:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن خداع يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إدخاله كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة الشمال.

وقال المكتب في بيان أمس الثلاثاء “نؤكد ضعف جهود إغاثة شعبنا، وبقاءها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به”.

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وأوضح أن ما دخل من شاحنات إلى محافظتي غزة والشمال الأسبوع الماضي من نقطة غرب بيت لاهيا 224 شاحنة فقط، غالبيتها محملة بالطحين ومستلزمات الإنتاج للمخابز الخمسة العاملة تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي، وفقًا للبيان.

وأوضح المكتب أن الاحتلال “يتعمد خداع الرأي العام العالمي عبر الحديث عن إدخال شاحنات لا تحمل سوى الطحين فقط، ويتعمد تقليل حمولتها لزيادة عددها، ورغم ذلك لا يزيد عددها في اليوم الواحد على 35 شاحنة، يُفترض بها أن توفر المصدر الوحيد للغذاء والدواء لأكثر من 700 ألف محاصر شمالي القطاع”.

ادعت الولايات المتحدة تكثيف المساعدات عبر الرصيف العائم (رويترز)

وانخفضت أعداد الشاحنات الداخلة هذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي بنسبة 12%، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وجدد المكتب تحذيراته من “شبح المجاعة” الذي يهدد محافظتي غزة والشمال، مع إعاقة دخول المساعدات واحتلال معبر رفح، وهو ما “يفاقم الأزمة الإنسانية” في القطاع بالكامل.

وطالب بانسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح، مؤكدًا أن المعابر البرية هي “الأكثر جدوى وفاعلية” لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، والحد من أزمة الأمن الغذائي ومنع المجاعة التي تتهدد كل مناطق القطاع.

مئات الشاحنات عالقة على الحدود

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن وجود أكثر من 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع تجارية عالقة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وأوضحت المديرية العامة للاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية على منصة إكس أنه “بسبب العمليات العسكرية (الإسرائيلية) المكثفة، لا يزال معبر رفح مغلقا”.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر