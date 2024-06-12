“حين يشاهدك العالم بعين واحدة”.. الرواية الأخرى لمجزرة النصيرات عبر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

روى الجد “مفتاح الختيار”، قصصًا بالذكاء الاصطناعي لشهداء فلسطين في غزة جراء الحرب الحالية المتواصلة منذ أكثر من 250 يومًا، باعتبارهم ليسوا مجرد أرقام.

وقال الجد مفتاح إنه في اليوم الثامن من يونيو/حزيران، وبعد أكثر من 8 أشهر، تمكن الاحتلال من تحرير 4 من أسراه. كان هذا الخبر الذي تصدر غالبية نشرات الأخبار ومواقع الصحف على مستوى العالم، غير أن للخبر رواية أخرى، لم يعرها الاهتمام إلا القليل.

تقول الرواية الأخرى، إن أكثر من 275 فلسطينيًا، قتلهم الاحتلال وأصاب نحو 700 آخرين، الكثير منهم من الأطفال خلال العملية نفسها في النصيرات وسط قطاع غزة.

مشاهد من مجزرة النصيرات

تتعدد المشاهد في هذه الرواية التي لم يلتفت إليها العالم، ومنها مشهد الأب الذي يحمل ابنه الذي اغتاله رصاص الاحتلال، ولم يمهله حتى ابتلاع طعامه.

مشهد آخر يشير إليه الختيار هو لأم تودع قطعة من قلبها وهي تحدثه كما لو أنه ينصت إليها وتطمئنه أنها ربما تلحق به خلال يوم أو اثنين، أو مشهد الأب الذي يحمل جثمان طفله الشهيد، ولا يقوى على إطلاق صرخة حزن وكأنه غائب عن الوعي.

وزوج يبدو وكأنه يعتذر لزوجته الشهيدة عن عجزه عن حمايتها بلمسة صامتة على أصابعها.

ويختم بقوله “تشابهت المشاهد واختلطت المجازر وكلها تؤكد أمرًا واحدًا، أنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة، وليست هناك حصانة لطفل أو امرأة أو طالب آمال، لكن على ما يبدو أن هذه المشاهد لا يراها العالم إلا بعين واحدة”.