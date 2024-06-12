شاهد: جثث متحللة يمنع الاحتلال انتشالها منذ أسابيع في شوارع حي تل السلطان غربي رفح

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر جثثًا متحللة جراء استهداف من طائرات الاحتلال قبل أسابيع في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد جثثًا متحللة وأشلاء متناثرة ملقاة على الأرض، كما بيَّنت بجانبها مئات الأكواب الورقية المتناثرة أيضًا وظهر عليها الركام.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الجثث المتحللة في حي تل السلطان هي لفلسطينيين استهدفتهم طائرات الكواد كابتر قبل أسابيع، في حين يمنع الاحتلال عمليات انتشالهم حتى الآن.

ولا تزال قوات الاحتلال تستهدف حي تل السلطان، وقصفته بالمدفعية صباح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي السابع من مايو/أيار الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًّا على مدينة رفح، حيث اجتاحت دبابات وآليات عسكرية معبر رفح البري وأغلقته، وفاقم اجتياح رفح وعدم دخول المساعدات من المعبر معاناة سكان القطاع، وخاصة في رفح المكتظة بالنازحين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.