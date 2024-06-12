صور خاصة للجزيرة تظهر إعدام الاحتلال لفلسطينيين عزل في شارع الرشيد (فيديو)

حصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر تعمد جنود الاحتلال الإسرائيلي إعدام عدد من الفلسطينيين العزل خلال محاولتهم المرور عبر شارع الرشيد الساحلي، نحو شمالي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد، التي تم تصويرها نهاية شهر مايو/أيار الماضي ومطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على النازحين واستهداف الجزء العلوي من أجسادهم رغم رفع أيديهم إلى الأعلى.

وتظهر المشاهد قيام جنود الاحتلال سحب جثمان فلسطيني أطلقت عليه النار ومصادرته، كما أظهرت أيضا قيام كلاب بنهش وأكل جثمان شهيد فلسطيني ملقى على ساحل البحر.