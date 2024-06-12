“سكان الشمال يرتجفون”.. إسرائيل تحاول إخماد حرائق جراء صواريخ حزب الله (فيديو)

عملت طواقم الإطفاء، الأربعاء، على محاولات إخماد حرائق اندلعت في 3 مواقع شمالي إسرائيل، عقب الهجوم الصاروخي الأوسع الذي نفذه حزب الله من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية.

وأطلق حزب الله نحو 160 صاروخا على مستوطنات وقواعد عسكرية شمالي إسرائيل خلال ساعتين، وهي أكبر دفعة صواريخ تستهدف إسرائيل من جنوبي لبنان منذ بداية المواجهات الحدودية قبل أكثر من 8 أشهر.

وكانت أكبر دفعة صواريخ أطلِقت من لبنان باتجاه إسرائيل في مارس/آذار الماضي، وبلغت 100 صاروخ، وكان ذلك ردّا على استهداف مناطق لبنانية أبرزها مدينة بعلبك (شرق وتبعد نحو 100 كلم عن الحدود مع إسرائيل).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) “بعد القصف الكثيف (من لبنان)، تعمل قوات الإطفاء في 3 مواقع بالمنطقة الشمالية، هي عميعاد وعين زيتيم وقرب بيت جان”.

تغطية صحفية: حرائق مستمرة في عدة مستوطنات وأحراش شمال فلسطين المحتلة؛ جرّاء قصف حــزب الله. pic.twitter.com/kXS51zcEzp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 12, 2024

وأضافت أن 21 فريق إطفاء يشارك في إخماد الحرائق، وأنه لم يُبلَّغ رسميا عن إصابات، لكنها أشارت في المقابل إلى أن “أضرارا لحقت بمصنع يطور دروعا للجيوش في كيبوتس (مستوطنة) ساسا في الجليل الأعلى”.

وأوضحت أن المصنع معني بتطوير “الدروع لقوات الأمن في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم”، دون مزيد من التفاصيل.

حزب الله يطلق 160 صاروخا

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 160 صاروخا من لبنان، قال إن بعضها سقط بمناطق مفتوحة وتسبب في حرائق.

ولم يسبق للجيش أن أعلن رصد هذا الكم من الصواريخ خلال ساعتين منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ساعات الصباح، يتوالى انطلاق صفارات الإنذار في العديد من البلدات والمدن بشمالي إسرائيل.

تغطية صحفية: من الجو والأرض.. طواقم الإطفاء الإسرائيلية تحاول إخماد النيران المندلعة في شمال فلسطين المحتلة، بعد قصف حزب الله. pic.twitter.com/CUFd0MJaOI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 12, 2024

سكان الشمال يرتجفون من الخوف

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الرسمية عن موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي شمالي إسرائيل، قوله “سكان الشمال يرتجفون في الغرف الآمنة وأمام شاشات التلفزيون”، تعليقا على الهجمات التي نفذها حزب الله.

وأضاف في انتقاده للحكومة الإسرائيلية “على ما يبدو، فإن المنطقة الشمالية لا تنتمي إلى إسرائيل، الحكومة بعيدة عن الواقع”.

وشن حزب الله هجومه الصاروخي الواسع بعد ساعات من إعلانه اغتيال أحد قيادييه البارزين في بلدة جويا جنوبي لبنان، وهو طالب سامي عبد الله.

تغطية صحفية: لحظة سقوط صــواريخ على قاعدة "ميرون" في جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/Kx3RDCRk8u — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 12, 2024

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت نحو 122 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.