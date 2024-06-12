ماذا بعد رد المقاومة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة؟ (فيديو)

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران إن “الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته” فيما يخص مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأوضح بدران للجزيرة مباشر أن المطلوب حاليًّا من كل الأطراف المتداخلة في هذا الملف التي تريد أن يكون هناك استقرار في المنطقة “أن توجه ضغوطها نحو الاحتلال ونحو نتنياهو”.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت قطر ومصر تسلُّمهما ردًّا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأشار بدران إلى أن الرد الذي سلّمته الحركة إلى الوسطاء “يعبّر عن فصائل المقاومة كافة”، موضحًا أن هذه المرة كانت مختلفة؛ بسبب توجّه حماس إلى الرد عن طريق وفد مشترك تقدَّمه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وأكد القيادي بحماس موقف الحركة الثابت فيما يتعلق بالمفاوضات، إذ تشترط المقاومة أن يفضي أي اتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.

وأضاف “أي طرف محايد سيدرك أن الرد الذي قدمناه يتناسب مع الجهود التي بُذلت من الوسطاء، وأن أي تعطيل يأتي من نتنياهو هو مجرد تلاعب واختباء، لأنه يريد الحفاظ على مستقبله السياسي والائتلاف الحكومي المتطرف”.

ورحّبت الحركة -وفقًا لبدران- بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكيًّا لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود تعليق رسمي من إسرائيل على القرار الأممي.