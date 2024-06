ملياردير أسترالي يقترح “نظام بوابات آمنة” لتوصيل المساعدات إلى غزة يوميا (شاهد)

اقترح ملياردير أسترالي، إنشاء “نظام بوابات آمنة” على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، يمكن بوساطته توصيل 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين يوميًا.

وأفادت شبكة “9 News” الأسترالية، أن رجل الأعمال أندرو فورست، الذي قدّم سابقًا مساعدات بملايين الدولارات إلى غزة، عرض مقترحًا لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وقال فورست إن المشروع المقترح تم العمل عليه بالتشاور مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أن “البوابات التي ستقام على المعابر المؤدية إلى غزة ستتم مراقبتها عن بعد من قبل طرف ثالث، المشروع لا يفرض أي التزامات مالية على إسرائيل، كما أنه يحترم الخطوط الحمر”.

وأشار فورست إلى أنه سيعمل من جهة قطاع غزة مع المجتمع والمنظمات والوكالات الفلسطينية.

وذكرت “9 News” أنه في حال وافقت إسرائيل على المشروع، يمكن بناء نظام البوابة الآمنة في 3 مواقع على طول الحدود بين غزة وإسرائيل في غضون 3 أسابيع.

بحسب صور للمشروع نشرتها مؤسسة “مينديرو” (أسستها عائلة فورست) على موقعها الإلكتروني، سيتم إجراء مسح ثلاثي الأبعاد على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للشاحنات التي ستمر عبر “بوابات آمنة” تهدف إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيسمح مشروع “نظام البوابة الآمنة” بوصول 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة يوميًا، من خلال عبور 130 شاحنة عبر 3 بوابات.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، بات قطاع غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، بين براثن مجاعة أودت بحياة فلسطينيين، بسبب شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء.

