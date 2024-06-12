“مهمة استخبارية”.. كتائب شهداء الأقصى تسيطر على مسيّرة “كواد كابتر” إسرائيلية (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم الأربعاء، مشاهد لسيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت شهداء الأقصى في بيان مقتضب “مشاهد من عملية إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر) أثناء تنفيذها مهام استخبارية في أجواء القاطع الشمالي”.

وأوضحت الكتائب أن للمسيّرة مميزات عدة، من بينها أنها تحتوي على جهاز تحديد المواقع، وكاميرا تصوير حرارية عالية الدقة، ومكتشف ليزر لتحديد الإحداثيات بدقة عالية، وهي تُعَد من أحدث طائرات الاستطلاع المسيّرة.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيّرات “كواد كابتر” بشكل واسع في سماء قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستخدمها لاستهداف المدنيين والبنى التحتية.

وطورت شركة “سمارت شووتر” الإسرائيلية سلاحا آليا يتم تركيبه في المسيّرة “كواد كابتر”، لإطلاق النار على الأهداف الثابتة والمتحركة أثناء الطيران.