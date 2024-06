والدا “الشهيد الحي” الطفل توفيق أبو يوسف ينشدان علاجه خارج غزة (فيديو)

بعدما اعتبروه شهيدا وبدأوا في حفر قبر لدفنه، رفقة باقي أفراد العائلة الذين استشهدوا إثر المجزرة الإسرائيلية التي وقعت، السبت الماضي، في مخيم النصيرات، عاد الطفل توفيق أبو يوسف (4 سنوات) إلى الحياة من جديد بعدما قام بتحريك ذراعه قبل دفنه.

وقتها صاح أحد أقاربه “عايش عايش” قبل أن يركض به إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهو يصرخ قائلا إن الطفل مازال على قيد الحياة، حتى يتمكن الأطباء من إنقاذه.

روى رائد أبو يوسف، والد الطفل توفيق لـ “الجزيرة مباشر” كيف أُصيب طفله في حضن أمه أثناء المجزرة حيث كان خارج المنزل وقت القصف، واتصل بزوجته طالبًا منها حماية الطفل وإبعاده عن مناطق الخطر.

ولفت إلى أن توفيق هو الطفل الوحيد الذي تبقى له بعد فقدانه 3 من أبنائه؛ حيث توفي أحدهم قبل عام ونصف العام بسبب السرطان، واستشهدت ابنتاه في شهر رمضان الماضي نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو يوسف: “في نفس المجزرة، استشهد عدد من أفراد العائلة. ذهبت مع إخوتي لحفر قبور لهم، وعندما وصلني نبأ استشهاد توفيق، حفرت له قبرًا”، لكن الصدمة والفرحة جاءت عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا يبلغه أن طفله لا يزال على قيد الحياة.

The child Tawfiq Abu Yousef returns to life after being taken to the refrigerator at Al Aqsa hospital following his serious injury by Israeli bombardment in the Nusairat refugee camp, yesterday. He now lies at the ICU in the Aqsa hospital. pic.twitter.com/eP1IRkOU1A

