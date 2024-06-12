ورشة في البيت.. “ألماز ياسين” عراقية كسرت المتعارف عليه وامتهنت النجارة لهذا السبب (فيديو)

ألماز ياسين امرأة عراقية، كسرت القاعدة المتعارف عليها، وقررت على غير العادة، العمل بمهنة النجارة من داخل منزلها في مدينة الموصل.

المرأة التي تبلغ من العمر 47 عامًا، كانت قد عملت في مهنة الخياطة طوال 18 عامًا، لكنها تركتها بعد سيطرة تنظيم الدولة على الموصل وقصف متجرها الخاص، بين عامي 2014-2017.

وفي حديثها للجزيرة مباشر قالت ألماز إنها قررت اتباع خطى زوجها الذي أوقفه المرض عن الاستمرار في مهنة النجارة، كي تعول أسرتها موضحة “اضطريت اشتغل بيها، كان قبل يشتغل زوجي بيها وتعلمت منه المهنة، وكنت أشتغل في السطح بالحر والبرد”.

ورشة في البيت

وأشارت ألماز إلى العديد من الصعوبات الأخرى التي واجهتها، التي كان من بينها محاولتها التوفيق بين مهنتها ودورها الاجتماعي، فكانت تقوم بأعمال البيت ليلًا، فيما تُقل أولادها للمدرسة نهارًا، وتمارس عملها في ورشتها في الأوقات البينية.

تتنوع أعمال ألماز بين صنع طاولات الطعام والديكورات، إلى عمل الأقفاص التي تُنجزها في أقل من ساعتين، وتصل منتجاتها إلى مناطق مختلفة في العراق، مثل كوكجلي في الموصل، ومدينتي دهوك وأربيل.

ووجهت ألماز رسالة للحكومة العراقية، مناشدة إياها بأن يساعدوها في توسيع ورشتها وعملها، كي تتمكن من توظيف النساء العراقيات لا سيما المطلقات والأرامل.

وبحسب مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة الإحصاء في إقليم كردستان في النصف الثاني من عام 2021، فإن معدل البطالة بين الإناث في العراق يصل إلى 28.2%، وهو ضعف معدل بطالة الذكور.