اقتحام الأقصى.. مئات المستوطنين يؤدون طقوسا في ساحة البراق تزامنا مع عيد يهودي (شاهد)

اقتحمت مئات المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وعند ساحة البراق تزامنًا مع ما يسمى عيد “الأسابيع العبري” اليهودي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مجموعات أخرى أدت صلوات تلمودية بأصوات مرتفعة عند باب الملك فيصل، واحتشد آخرون قرب باب سوق القطانين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت شارع السلطان سليمان قرب باب العامود صباحًا لتأمين عبور المستعمرين الى المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، حيث أعاقت حركة المصلين وزوار الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتصب إن “590 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم (الأربعاء)”.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة عيد نزول التوراة “شافوعوت” الذي بدأ مساء الثلاثاء وينتهي مساء الأربعاء.

وعادة ما تتكثف اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال الأعياد اليهودية.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديًا في العام 2003 باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تطالب منذ ذلك الحين بوقف الاقتحامات.