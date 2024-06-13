المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في “نتساريم” وتقصف أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، خلال يوم الخميس، وذلك في اليوم الـ251 من بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، مقطعًا مصورًا لقصف قوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار “114 ملم”.

وفي وقت سابق الخميس، استهدفت كتائب القسام غرف القيادة والسيطرة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

أما “سرايا القدس“، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فنشرت مقطعًا مصورًا لاستهداف آلية عسكرية لقوات الاحتلال من نوع (ميركافاه 4) بكمين مركب شمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس عن قصف “أسدود” و”عسقلان” و”مفلسيم” و”نيرعام” و”سيديروت” ومدن في العمق الإسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة “ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

كما أعلنت عن قصفها حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع “كرم أبو سالم” وموقع “صوفا العسكري” شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون الثقيل.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت تموضعًا لجنود الاحتلال وآلياته على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

وأظهر مقطع “فيديو” إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه عسقلان.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في “عسقلان” و”زيكيم” و”نتيف هعسراه” و”سديروت” و”مفلاسيم” و”نير عام” في غلاف غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم رصد إطلاق 7 صواريخ من شمال قطاع غزة، مشيرة إلى اعتراض 4 منها دون وقوع إصابات.

ونشرت “كتائب شهداء الأقصى” مقطعًا مصورًا لقنص جندي من قوات الاحتلال في محور “نتساريم” جنوب حي تل الهوا، وسط قطاع غزة.

كما أعلنت عن قصف حشود قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

من ناحيتها، أعلنت كتائب المجاهدين عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة بالقرب من مسجد رائد العطار ودوار العلم غرب مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون.