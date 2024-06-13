بلينكن للجزيرة: الصفقة الحالية تمثل الطريق الأسرع والأكثر فعالية لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك فجوات في المواقف بين إسرائيل وحماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن يمكن جسر تلك الفجوات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية في مقابلة مع قناة الجزيرة إن بلاده ستعمل على جسر الفجوات في مواقف الطرفين بالتعاون مع قطر ومصر.

الأسرع والأكثر فاعلية

وذكر بلينكن أن مقترح الصفقة الحالي هو الأسرع والأكثر فعالية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيؤدي لإنهاء الحرب ويفتح الباب أمام احتمالات عديدة بشأن الهدف الذي نسعى لتحقيقه.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له موافقة إسرائيل على مقترح الصفقة المعروض.

وذكر أن مقترح الصفقة الذي قدمه الرئيس جو بايدن هو نفسه الذي قبلته حماس يوم 6 من مايو/أيار الماضي.

وأشار إلى أن الرد الذي قدمته حماس للوسطاء لم يكن بمثابة الموافقة التي كان يترقبها.