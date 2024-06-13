سياسة

بلينكن للجزيرة: الصفقة الحالية تمثل الطريق الأسرع والأكثر فعالية لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع قطر ومصر لجسر الفجوات بين حماس وإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الفرنسية)
13/6/2024

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك فجوات في المواقف بين إسرائيل وحماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن يمكن جسر تلك الفجوات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية في مقابلة مع قناة الجزيرة إن بلاده ستعمل على جسر الفجوات في مواقف الطرفين بالتعاون مع قطر ومصر.

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الأسرع والأكثر فاعلية

وذكر بلينكن أن مقترح الصفقة الحالي هو الأسرع والأكثر فعالية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيؤدي لإنهاء الحرب ويفتح الباب أمام احتمالات عديدة بشأن الهدف الذي نسعى لتحقيقه.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له موافقة إسرائيل على مقترح الصفقة المعروض.

وذكر أن مقترح الصفقة الذي قدمه الرئيس جو بايدن هو نفسه الذي قبلته حماس يوم 6 من مايو/أيار الماضي.

وأشار إلى أن الرد الذي قدمته حماس للوسطاء لم يكن بمثابة الموافقة التي كان يترقبها.

المصدر : الجزيرة مباشر