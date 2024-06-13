جيش الاحتلال يحول مسجدا في معبر رفح إلى صالة لتجهيز الطعام (فيديو)

أظهر مقطع مصور متداول قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مسجد في معبر رفح الحدودي مع مصر إلى صالة لتجهيز الطعام.

ويعرض “الفيديو” لجنود من قوات الاحتلال داخل مبنى يتم خلاله تجهيز الطعام وهم يستعرضون الأطعمة التي تناولوها، قبل أن يخرج مصور المقطع من المكان ليتبين أنه في معبر رفح الحدودي.

ويظهر في المقطع عدد كبير من الدبابات والمدرعات والآليات في ساحة واسعة ثم صالة كبار الشخصيات، وبينما يلتف المصور يظهر المكان الذي جاء منه ليتبين أنه مسجد، وتظهر عليه كتابات باللغة العبرية.