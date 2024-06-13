حزب الله يستهدف قاعدة ميرون ومقرات الفيلق الشمالي التابعة لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني صورا لما قال إنه استهداف قاعدة ميرون ومقرات الفيلق الشمالي التابعة لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل.

كما نشر الحزب صورا لاستهداف موقعي الراهب وراميا، وثكنة زرعيت، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأعلن الحزب في بيان استهداف موقع الراهب بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، وتحقيق إصابة مباشرة.

وأمس الأربعاء، أطلق حزب الله نحو 160 صاروخا على مستوطنات وقواعد عسكرية شمالي إسرائيل خلال ساعتين، وهي أكبر دفعة صواريخ تستهدف إسرائيل من جنوبي لبنان منذ بداية المواجهات الحدودية قبل أكثر من 8 أشهر.

وشنّ حزب الله هجومه الصاروخي الواسع بعد ساعات من إعلانه اغتيال أحد قيادييه البارزين في بلدة جويا جنوبي لبنان، وهو طالب سامي عبد الله.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات من القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع قطاع غزة الذي يعاني منذ السابع من أكتوبر حربًا إسرائيلية خلّفت نحو 122 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.