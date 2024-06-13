سرايا القدس تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية شمالي قطاع غزة (فيديو)
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13/6/2024-|آخر تحديث: 13/6/202401:41 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مقاتليها لدبابة إسرائيلية من طراز ميركافا، شمالي قطاع غزة.
وقالت السرايا إن الاستهداف كان ضمن كمين مركب.
وأمس الأربعاء، أعلنت سرايا القدس تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، هي:
- قصف أبراج الإرسال بموقع ناحل عوز الإسرائيلي شرقي مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.
- قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط مسجد السلام غربي مخيم الشابورة في مدينة رفح بقذائف الهاون عيار 60.
- استهداف جنود الاحتلال بعبوة أرضية -مجهزة مسبقا- بالقرب من مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
- قصف مركز للقيادة والسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد لمحور “نتساريم” جنوب مدينة غزة، برشقة صواريخ (107).
المصدر : الجزيرة مباشر