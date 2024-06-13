سرايا القدس تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية شمالي قطاع غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مقاتليها لدبابة إسرائيلية من طراز ميركافا، شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا إن الاستهداف كان ضمن كمين مركب.

وأمس الأربعاء، أعلنت سرايا القدس تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، هي: